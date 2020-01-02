Источник: Нойер недоволен трансфером Нюбеля из «Шальке»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер недоволен решением руководства команды подписать голкипера «Шальке» Александра Нюбеля, утверждает Bild. Голкипер хочет играть во всех матчах мюнхенцев и не намерен делить игровое время с конкурентом. Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет дать Нюбелю игровую практику, чтобы подготовить его в роли сменщика Нойера.

Нойер играет в «Баварии» с лета 2011 года. В нынешнем сезоне на счету 33-летнего голкипера 26 матчей во всех турнирах.

Контракт с 23-летним Нюбелем рассчитан на 5 сезонов.