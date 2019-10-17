Источник: Мюллер хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер хочет перейти в «Манчестер Юнайтед» уже ближайшей зимой. Как сообщает Daily Mail, агент 30-летнего немца связывался с «МЮ», чтобы обсудить возможный трансфер.

Ранее Мюллер подчеркивал, что его не устраивает нынешняя роль в «Баварии», где хавбек потерял место в основном составе. «МЮ» в прошлом проявлял интерес к Мюллеру, а в январе английский клуб планирует обновление состава в связи с неудачным стартом сезона.