Холанн занял 11-е место в рейтинге «Золотого мяча»
21:18
Обнародована очередная часть рейтинга «Золотого мяча» 2021 года. Форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлин Холанн занял 11-е место.
11. Эрлин Холанн («Боруссия», Норвегия)
12. Ромелу Лукаку («Челси», Бельгия)
13. Джорджо Кьеллини («Ювентус», Италия)
14. Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия)
15. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия)
Церемония вручения награды состоится сегодня, 29 ноября, в Париже. Начало — в 22.30 по московскому времени.
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