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Тотти считает, что Левандовски заслужил «Золотой мяч»

19:15
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Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти высказался по поводу вручения премии «Золотой мяч». Он считает, что приз заслужил форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски.

«Можно сказать, что мы привыкли к тому, что этот приз получают Месси или Роналду, — цитирует Тотти Football Italia. — Но в этом году я отдал бы его Левандовски».

Церемония вручения награды состоится сегодня, 29 ноября, в Париже. Начало — в 22.30 по московскому времени. 34-летний Лионель Месси ранее выиграл шесть «Золотых мячей».

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Евгений Петров все материалы автора

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