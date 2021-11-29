Тотти считает, что Левандовски заслужил «Золотой мяч»

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти высказался по поводу вручения премии «Золотой мяч». Он считает, что приз заслужил форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски.

«Можно сказать, что мы привыкли к тому, что этот приз получают Месси или Роналду, — цитирует Тотти Football Italia. — Но в этом году я отдал бы его Левандовски».

Церемония вручения награды состоится сегодня, 29 ноября, в Париже. Начало — в 22.30 по московскому времени. 34-летний Лионель Месси ранее выиграл шесть «Золотых мячей».