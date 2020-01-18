Холанн стал седьмым игроком, сделавшим хет-трик в дебютном матче бундеслиги

Нападающий «Боруссии» из Дортмунда Эрлин Холанн оформил хет-трик в своем дебютном матче чемпионата Германии против «Аугсбурга» (5:3). Он стал седьмым футболистом в истории бундеслиги, забившим три мяча в первой же игре.

Первому это удалось Энгельберту Краусу в первом же сезоне бундеслиги-1963/64. Последним до Холлана это сделал Пьер-Эмерик Обамеянг также в составе «Боруссии».

Полный список авторов хет-триков в дебютной игре бундеслиги: Энгельберт Краус (1963), Херманн Олихер (1973), Олаф Маршалл (1993), Адемар (2001), Мартин Фенин (2008), Пьер-Эмерик Обамеянг (2013), Эрлин Халанн (2020).