Холанн не скрывал разочарования после поражения от гладбхаской «Боруссии»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн поделился эмоциями после поражения от менхенгладбахской «Боруссии» (4:2) в матче 18-го тура чемпионата Германии.

«Я зол. Мы должны продолжать работать и тренироваться. Мы должны собраться, потому что проигрывать так ужасно. Я так зол, что вы не представляете. Если бы мы не пропустили так много мячей со стандартных положений, мы бы выиграли», — цитирует норвежца Kicker.

20-летний игрок в этой встрече оформил дубль за 6 минут. Он является вторым бомбардиром чемпионата Германии, забив 14 голов в 13 матчах.