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Хенесс оставил пост президента «Баварии»

21:42
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Президент «Баварии» Ули Хенесс оставил свой пост. Вакантную должность занял Херберт Хайнер, который уже занимал временно должность президента мюнхенского клуба в 2014-м, сообщает официальный сайт мюнхенцев.

67-летний Хенесс останется в руководстве клуба на иной должности.

Напомним, что в марте 2014 года мюнхенский суд приговорил Хенесса к трем с половиной годам тюрьмы, вменяя ему уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и валютные спекуляции. В феврале 2016-го его досрочно освободили из тюрьмы, после чего он вернулся на руководящую должность в клубе.

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