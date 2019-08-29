Хенесс оставил пост президента «Баварии»

Президент «Баварии» Ули Хенесс оставил свой пост. Вакантную должность занял Херберт Хайнер, который уже занимал временно должность президента мюнхенского клуба в 2014-м, сообщает официальный сайт мюнхенцев.

67-летний Хенесс останется в руководстве клуба на иной должности.

Напомним, что в марте 2014 года мюнхенский суд приговорил Хенесса к трем с половиной годам тюрьмы, вменяя ему уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и валютные спекуляции. В феврале 2016-го его досрочно освободили из тюрьмы, после чего он вернулся на руководящую должность в клубе.

Uli Hoene? steps down as club president.



Herbert Hainer nominated as his successor.



More on this to follow. pic.twitter.com/Vy8nSAlFHT — FC Bayern English (@FCBayernEN) August 29, 2019

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