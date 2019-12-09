Ханс-Дитер Флик: «После пропущенного мяча Гладбах показал, почему они занимают такое высокое место в таблице»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение в матче 14-го тура чемпионата Германии от менхенгладбахской «Боруссии» (1:2).

— После пропущенного мяча Гладбах показал, почему они занимают такое высокое место в таблице, — приводит пресс-служба клуба слова Флика. — Мы перестали играть в футбол. Мы уже не доминировали так, как в первом тайме. Конечно неприятно, что мы не смогли реализовать свои моменты. Вместо этого мы дали Гладбаху войти в игру. Раньше мы как правило быстро решали исход таких матчей.

«Боруссия» продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 31 очко. «Бавария» опустилась на седьмое место, имея в своем активе 24 активе.

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