Градецки стал автором самого нелепого автогола бундеслиги в сезоне-2020/21
10:28
Бундеслига на официальной странице в Instagram опубликовала 10 самых курьезных голов в сезоне-2020/21.
Самый курьезный автогол сезона забил голкипер «Байера» и сборной Финляндии Лукас Градецки, срезавший мяч в свои ворота в матче с «Арминией» (2:1).
По итогам сезона-2020/2021 чемпионом девятый раз подряд стала «Бавария», «Лейпциг» стал серебряным призером, замкнула тройку дортмундская «Боруссия». «Вольфсбург» попал в Лигу чемпионов, «Айнтрахт» и «Байер» — в Лигу Европы, «Унион» — в Лигу конференций. Из второй бундеслиги вышли две команды: «Бохум» и «Гройтер Фюрт».
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