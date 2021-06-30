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Градецки стал автором самого нелепого автогола бундеслиги в сезоне-2020/21

10:28
Лукас Градецки в матче с «Арминией». Фото Twitter
Лукас Градецки в матче с «Арминией». Фото Twitter
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Бундеслига на официальной странице в Instagram опубликовала 10 самых курьезных голов в сезоне-2020/21.

Самый курьезный автогол сезона забил голкипер «Байера» и сборной Финляндии Лукас Градецки, срезавший мяч в свои ворота в матче с «Арминией» (2:1).

По итогам сезона-2020/2021 чемпионом девятый раз подряд стала «Бавария», «Лейпциг» стал серебряным призером, замкнула тройку дортмундская «Боруссия». «Вольфсбург» попал в Лигу чемпионов, «Айнтрахт» и «Байер» — в Лигу Европы, «Унион» — в Лигу конференций. Из второй бундеслиги вышли две команды: «Бохум» и «Гройтер Фюрт».

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Сергей Разин все материалы автора

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