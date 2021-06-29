Полузащитник Салих Озджан продлил контракт с «Кельном»

Полузащитник «Кельна» Салих Озджан поставил подпись под новым контрактом с немецким клубом, сообщает пресс-служба «козлов».

Новое соглашение с 23-летним немецким хавбеком рассчитано до лета 2023 года.

FC and Salih #?zcan agreed to extend the contract of the midfielder for two more years until 2023. Salih was born in Cologne and plays for #effzeh since 2007. Great to have you on borad, Salih! ?? pic.twitter.com/j9eqz5sSSm — 1. FC Cologne (@fckoeln_en) June 29, 2021

В минувшей кампании Озджан провел 32 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

«Кельн» по итогам минувшего сезона попал в стыковые матчи за выживание, из которых вышел победителем и сохранил прописку в бундеслиге.