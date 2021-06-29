Полузащитник Салих Озджан продлил контракт с «Кельном»
23:40
Полузащитник «Кельна» Салих Озджан поставил подпись под новым контрактом с немецким клубом, сообщает пресс-служба «козлов».
Новое соглашение с 23-летним немецким хавбеком рассчитано до лета 2023 года.
В минувшей кампании Озджан провел 32 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
«Кельн» по итогам минувшего сезона попал в стыковые матчи за выживание, из которых вышел победителем и сохранил прописку в бундеслиге.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю