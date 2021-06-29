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Полузащитник Салих Озджан продлил контракт с «Кельном»

23:40
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Полузащитник «Кельна» Салих Озджан поставил подпись под новым контрактом с немецким клубом, сообщает пресс-служба «козлов».

Новое соглашение с 23-летним немецким хавбеком рассчитано до лета 2023 года.

В минувшей кампании Озджан провел 32 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

«Кельн» по итогам минувшего сезона попал в стыковые матчи за выживание, из которых вышел победителем и сохранил прописку в бундеслиге.

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Иван Шитик все материалы автора

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