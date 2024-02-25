Голкиперы Нойер и де Хеа отказались от предложения «Аль-Насра»

«Аль-Наср» хотел приобрести двух голкиперов во время зимнего трансферного окна, сообщает AS.

По информации источника, «Аль-Наср» готов платить новому вратарю команды 30 миллионов евро в год, однако пока подходящей кандидатуры на эту роль не нашлось.

Клуб обращался к голкиперу «Баварии» Мануэлю Нойеру и вратарю Давиду Де Хеа, который на данный момент является свободным агентом.

За «Аль-Наср» выступает экс-игрок «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 49 очков в 20 турах.