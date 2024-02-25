Голкиперы Нойер и де Хеа отказались от предложения «Аль-Насра»
«Аль-Наср» хотел приобрести двух голкиперов во время зимнего трансферного окна, сообщает AS.
По информации источника, «Аль-Наср» готов платить новому вратарю команды 30 миллионов евро в год, однако пока подходящей кандидатуры на эту роль не нашлось.
Клуб обращался к голкиперу «Баварии» Мануэлю Нойеру и вратарю Давиду Де Хеа, который на данный момент является свободным агентом.
За «Аль-Наср» выступает экс-игрок «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 49 очков в 20 турах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|23
|19
|4
|0
|59-16
|61
|
2
|Бавария
|23
|17
|2
|4
|63-26
|53
|
3
|Штутгарт
|23
|15
|2
|6
|52-29
|47
|
4
|Боруссия Д
|22
|11
|8
|3
|44-27
|41
|
5
|РБ Лейпциг
|23
|12
|4
|7
|49-30
|40
|
6
|Айнтрахт Ф
|22
|8
|9
|5
|34-28
|33
|
7
|Вердер
|23
|8
|6
|9
|32-35
|30
|
8
|Фрайбург
|22
|8
|5
|9
|29-40
|29
|
9
|Хайденхайм
|23
|7
|7
|9
|33-40
|28
|
10
|Хоффенхайм
|22
|7
|6
|9
|38-41
|27
|
11
|Боруссия М
|23
|6
|7
|10
|41-45
|25
|
12
|Унион Б
|23
|7
|4
|12
|23-37
|25
|
13
|Бохум
|23
|5
|10
|8
|28-46
|25
|
14
|Вольфсбург
|22
|6
|6
|10
|26-34
|24
|
15
|Аугсбург
|22
|5
|8
|9
|31-40
|23
|
16
|Кельн
|23
|3
|8
|12
|16-37
|17
|
17
|Майнц
|23
|2
|9
|12
|18-37
|15
|
18
|Дармштадт
|23
|2
|7
|14
|24-52
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.02
|22:30
|
Байер – Майнц
|2 : 1
|24.02
|17:30
|
Боруссия М – Бохум
|5 : 2
|24.02
|17:30
|
Штутгарт – Кельн
|1 : 1
|24.02
|17:30
|
Унион Б – Хайденхайм
|2 : 2
|24.02
|17:30
|
Вердер – Дармштадт
|1 : 1
|24.02
|20:30
|
Бавария – РБ Лейпциг
|2 : 1
|25.02
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
|- : -
|25.02
|19:30
|
Боруссия Д – Хоффенхайм
|- : -
|25.02
|21:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|27
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|18
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|16
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|9
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|19
|2
|6
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|18
|1
|2
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|16
|1
|0
Новости