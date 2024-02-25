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Сегодня, 09:21

Голкиперы Нойер и де Хеа отказались от предложения «Аль-Насра»

Виктория Кравченко
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«Аль-Наср» хотел приобрести двух голкиперов во время зимнего трансферного окна, сообщает AS.

По информации источника, «Аль-Наср» готов платить новому вратарю команды 30 миллионов евро в год, однако пока подходящей кандидатуры на эту роль не нашлось.

Клуб обращался к голкиперу «Баварии» Мануэлю Нойеру и вратарю Давиду Де Хеа, который на данный момент является свободным агентом.

За «Аль-Наср» выступает экс-игрок «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 49 очков в 20 турах.

Давид де Хеа
Мануэль Нойер
ФК Аль-Наср
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 23 19 4 0 59-16 61
2
 Бавария 23 17 2 4 63-26 53
3
 Штутгарт 23 15 2 6 52-29 47
4
 Боруссия Д 22 11 8 3 44-27 41
5
 РБ Лейпциг 23 12 4 7 49-30 40
6
 Айнтрахт Ф 22 8 9 5 34-28 33
7
 Вердер 23 8 6 9 32-35 30
8
 Фрайбург 22 8 5 9 29-40 29
9
 Хайденхайм 23 7 7 9 33-40 28
10
 Хоффенхайм 22 7 6 9 38-41 27
11
 Боруссия М 23 6 7 10 41-45 25
12
 Унион Б 23 7 4 12 23-37 25
13
 Бохум 23 5 10 8 28-46 25
14
 Вольфсбург 22 6 6 10 26-34 24
15
 Аугсбург 22 5 8 9 31-40 23
16
 Кельн 23 3 8 12 16-37 17
17
 Майнц 23 2 9 12 18-37 15
18
 Дармштадт 23 2 7 14 24-52 13
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23.02 22:30
Байер – Майнц
 2 : 1
24.02 17:30
Боруссия М – Бохум
 5 : 2
24.02 17:30
Штутгарт – Кельн
 1 : 1
24.02 17:30
Унион Б – Хайденхайм
 2 : 2
24.02 17:30
Вердер – Дармштадт
 1 : 1
24.02 20:30
Бавария – РБ Лейпциг
 2 : 1
25.02 17:30
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
 - : -
25.02 19:30
Боруссия Д – Хоффенхайм
 - : -
25.02 21:30
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 27
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 18
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 16
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 9
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 19 2 6
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 18 1 2
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 16 1 0
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