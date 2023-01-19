Зоммер: «Горжусь тем, что теперь являюсь частью «Баварии»

Голкипер Янн Зоммер прокомментировал переход в мюнхенскую «Баварию».

«Я очень рад новому вызову в «Баварии». Это большой, сильный клуб. Мы часто играли друг против друга — я знаю ауру этого клуба.

Я горжусь тем, что теперь являюсь частью «Баварии». Перед нами стоят большие задачи. Я с нетерпением жду возможности начать выступления в новом клубе.

Я хочу поблагодарить менхенгладбахскую «Боруссию» за восемь с половиной прекрасных лет и за этот трансфер», — приводит слова голкипера сайт «Баварии».

34-летний вратарь подписал с клубом контракт до июня 2025 года.