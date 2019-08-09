Гол Ройса помог дортмундской "Боруссии" обыграть "Юрдинген 05" и выйти в 1/16 финала Кубка

Дортмундская "Боруссия" одержала победу над "Юрдинген 05" (2:0) в матче 1/32 финала Кубка Германии. В составе "шмелей" отличились Пако Алькасер и Марко Ройс. Дортмундцы вышли в 1/16 финала турнира.

Кубок Германии

1/32 финала

"Юрдинген 05" – "Боруссия Д" – 0:2 (0:0)

Голы: Ройс, 49 (0:1). Пако Алькасер, 70 (0:2).

"Боруссия Д": Хитц, Хуммельс, Пищек, Шульц, Аканджи, Витсель, Ройс (Гетце, 79), Азар (Брун Ларсен, 88), Вайгль, Санчо (Хакими, 76), Пако Алькасер.

Судья: Штегеманн (Германия).

9 августа. Дюссельдорф. Стадион "Меркур Шпиль-Арена".

В параллельной встрече менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Зандхаузен" (1:0).

"Нюрнберг" проиграл "Ингольштадту" (0:1). Хозяева вышли в 1/16 финала Кубка.

1/32 финала

"Ингольштадт" - "Нюрнберг" - 0:1 (0:0)

Гол: Доведан, 87.

Судья: Зиберт (Германия).

9 августа. Ингольштадт. Стадион "Audi-Sportpark".

Все о чемпионате Германии – здесь