Главный тренер «Айнтрахта» Ади Хюттер прокомментировал победу над «Баварией» в матче 10-го тура чемпионата Германии (5:1).

— Мы такого не ожидали, — приводит пресс-служба мюнхенского клуба слова Хюттера. — Тем не менее, мы сказали себе, что можем ужалить «Баварию» в нужный момент. Ключом к победе определенно стала красная карточка, полученная Жеромом Боатенгом. Переломный момент случился, когда мы сделали счет 3:1. Тогда у «Баварии» было несколько хороших моментов. Это, без сомнения, великолепная победа.

«Бавария» занимает 4-е место в чемпионате Германии, имея в активе 18 очков. «Айнтрахт» с 17 баллами располагается на 5-й строчке.