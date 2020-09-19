«Герта» разгромила «Вердер», хет-трик Крамарича принес победу «Хоффенхайму» над «Кельном»

В матче 1-го тура чемпионата Германии «Герта» на выезде крупно победила «Вердер». Команда из Берлина выиграла со счетом 4:1.

Еще в одном матче «Фрайбург» одолел в гостях «Штутгарт» — 3:2. При этом по ходу встречи «Фрайбург» вел со счетом 3:0, но чуть не растерял преимущество.

С аналогичным счетом «Хоффенхайм» победил «Кельн» — 3:2. Хет-трик в составе победителей оформил нападающий Андрей Крамарич.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

1-й тур

«Айнтрахт Ф» — «Арминия» — 1:1 (0:0)

Голы: Суку, 51 (0:1). Андре Силва, 63 (1:1).

«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хасебе, Абраам, Хинтереггер, Да Коста (Цубер, 46), Роде (Ильзанкер, 77), Кор (Баркок, 46), Костич, Камада (Чэндлер, 88), Дост, Андре Силва.

«Арминия»: Ортега, ван дер Хорн, Де Медина (Бруннер, 14), Пипер, Лукокви (Лаурсен, 73), Хартель, Притль, Суку (Кунце, 73), Клос, Кордова (Шипплок, 81), Доан (Гебауэр, 72).

Предупреждения: Де Медина, 7. Дост, 33. Баркок, 56. Бруннер, 70.

Судья: Бранд (Германия).

19 сентября. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».

«Вердер» — «Герта» — 1:4 (0:2)

Голы: Пекарик, 42 (0:1). Лукебакио, 45 (0:2). Кунья, 62 (0:3). Зельке, 69 (1:3). Кордоба, 90 (1:4).

«Вердер»: Павленка, Мойсандер, Гебре Селассие, Аугустинссон, Фридль, Классен (Фюллкруг, 63), М.Эггештайн, Зельке, Осако (Биттенкурт, 46), Саджент, Чонг (Вольтемаде, 63).

«Герта»: Шволов, Пекарик (Зефейк, 81), Боята, Штарк (Леки, 81), Миттельштедт, Торунарига, Дарида, Тузар, Лукебакио (Майер, 81), Пентек (Кордоба, 61), Кунья.

Предупреждения: М.Эггештайн, 46. Зельке, 90+1.

Судья: Штегеманн (Германия).

19 сентября. Бремен. Стадион «Везерштадион».

«Унион Б» — «Аугсбург» — 1:3 (0:1)

Голы: Варгас, 41 (0:1). Бюльтер, 75 (1:1). Грегорич, 82 (1:2). Хан, 89 (1:3).

«Унион Б»: Луте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Ленц (Гиссельманн, 87), Гентнер (Грисбек, 26), Андрих, Премель (Крузе, 71), Бюльтер, Беккер (Тойхерт, 71), Ингвартсен (Мес, 87).

«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Фрамбергер, Удуокхай, Йагу Амарал, Калиджури (Оксфорд, 86), Грегорич (Штробль, 89), Хедира, Груэсо (Йенсен, 86), Варгас (Хан, 76), Нидерлехнер (Финнбогасон, 76).

Предупреждения: Триммель, 9. Грисбек, 62.

Судья: Фриц (Германия).

19 сентября. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».

«Штутгарт» — «Фрайбург» — 2:3 (0:2)

Голы: Петерсен, 8 (0:1). Шоллои, 26 (0:2). Грифо, 48 (0:3). Калайджич, 71 (1:3). Вамангитука, 81 (2:3).

«Штутгарт»: Кобель, Каминьски (Калайджич, 65), Кемпф, Антон, Кастро (Клемент, 60), Дидави, Эндо, Мангаля, Климовиц (Сиссе, 78), Массимо (Эль-Гаддиуи, 78), Вамангитука.

«Фрайбург»: Мюллер, Хайнц, Гюнтер, Линхарт, Хефлер, Шмид (Кюблер, 77), Грифо (Абраши, 89), Шоллои (Квон Чхан Хун, 77), Чон У Ен (Гульде, 88), Петерсен, Хелер.

Предупреждения: Дидави, 25. Хелер, 35. Вамангитука, 44. Кюблер, 90+6.

Судья: Кортус (Германия).

19 сентября. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».

«Кельн» — «Хоффенхайм» — 2:3 (1:2)

Голы: Крамарич, 3 (0:1). Андерссон, 22 (1:1). Крамарич, 45+3 — с пенальти (1:2). Дрекслер, 86 (2:2). Крамарич, 90+2 (2:3).

«Кельн»: Т.Хорн, Хектор, Кцихос, Я.Хорн, Борнау, Хегер (Эхизибуэ, 46), Дуда (Каттербах, 88), Скири (Серенсен, 85), Реджбецай (Дрекслер, 71), Андерссон, Тильманн (Озджан, 71).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Бичакчич, Акпогума (Бренет, 90+5), Адамс Нуху, Кадержабек, Гайгер (Гачинович, 76), Самассеку (Бельфодиль, 76), Баумгартнер, Крамарич, Даббур (Бебу, 62).

Предупреждения: Борнау, 33. Бичакчич, 45+5. Дуда, 69. Хектор, 85. Бауманн, 90. Бебу, 90. Кадержабек, 90+5.

Судья: Зиберт (Германия).

19 сентября. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».