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«Герта» ничего не нарушила. Обнимания и поцелуи не запрещены

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Празднование гола «Гертой». Фото Twitter Празднование гола «Гертой». Фото Twitter Празднование гола «Гертой». Фото Twitter
Празднование гола «Гертой». Фото Twitter
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Команда из Берлина, разгромившая в матче чемпионата Германии в гостях «Хоффенхайм» (3:0), не понесет никакого наказания за бурное празднование голов. После игры, во время которой берлинцы, отмечая успех, не соблюдали дистанцию, хлопали друг друга по плечам, обнимались и целовались, пошли разговоры, что к ним нужно применить санкции за такое поведение.

Действительно существует рекомендация Германской футбольной лиги избегать таких поступков. Но это не более чем рекомендация, никаких жестких запретов чиновники не вводили. В специальном медицинском протоколе, утвержденном перед возобновлением сезона, их нет. Поэтому «Герту» наказывать не за что. К тому же футбол — контактный вид спорта. Во время матча соперники не раз сталкивались, толкались, хватали друг друга руками.

— Мы уже шесть раз прошли тестирование, нет ни одного положительного результата анализов, — отметил Бруно Лаббадиа, проведший первый матч в роли главного тренера берлинцев. — Никаких контактов с посторонними давно не было. Эмоции — часть футбола, а иначе не нужно выходить на поле. Вся команда вздохнула с облегчением. Надеюсь, люди нас поймут. (Александр Бобров)

Празднвоание гола "Гертой". Фото Twitter
Празднование гола «Гертой». Фото Twitter
Празднвоание гола "Гертой". Фото Twitter
Празднование гола «Гертой». Фото Twitter

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