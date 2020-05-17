«Герта» ничего не нарушила. Обнимания и поцелуи не запрещены

Команда из Берлина, разгромившая в матче чемпионата Германии в гостях «Хоффенхайм» (3:0), не понесет никакого наказания за бурное празднование голов. После игры, во время которой берлинцы, отмечая успех, не соблюдали дистанцию, хлопали друг друга по плечам, обнимались и целовались, пошли разговоры, что к ним нужно применить санкции за такое поведение.

Действительно существует рекомендация Германской футбольной лиги избегать таких поступков. Но это не более чем рекомендация, никаких жестких запретов чиновники не вводили. В специальном медицинском протоколе, утвержденном перед возобновлением сезона, их нет. Поэтому «Герту» наказывать не за что. К тому же футбол — контактный вид спорта. Во время матча соперники не раз сталкивались, толкались, хватали друг друга руками.

— Мы уже шесть раз прошли тестирование, нет ни одного положительного результата анализов, — отметил Бруно Лаббадиа, проведший первый матч в роли главного тренера берлинцев. — Никаких контактов с посторонними давно не было. Эмоции — часть футбола, а иначе не нужно выходить на поле. Вся команда вздохнула с облегчением. Надеюсь, люди нас поймут. (Александр Бобров)

Празднование гола «Гертой». Фото Twitter

Празднование гола «Гертой». Фото Twitter

Ставки на все топовые матчи бундеслиги на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок», регистрируйтесь и получайте 500 руб на старте.