«Герта» интересуется Йовичем

Нападающий «Реала» Лука Йович привлек интерес «Герты», сообщает Sky Sports.

По информации источника, немецкий клуб хочет вернуть 22-летнего серба в бундеслигу. Сообщается, что основной инвестор берлинцев Ларс Виндхорст готов потратиться в летнее трансферное окно, поскольку хочет построить топ-клуб.

Йович перешел в «Реал» из «Айнтрахта» летом 2019 года за 60 миллионов евро, но не оправдал надежд руководства. В 25 матчах за «сливочных» серб забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 32 миллиона евро.