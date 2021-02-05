«Бавария» в гостях обыграла «Герту»

«Бавария» на выезде обыграла «Герту» (1:0) в 20-м туре чемпионата Германии.

Победный гол забил полузащитник гостей Кингсли Коман. Пенальти не смог реализовать впервые за два года форвард мюнхинцев Роберт Левандовски.

В 20 матчах бундеслиги «Бавария» набрала 48 очков и занимает лидирующую позицию в турнирной таблице. В активе «Герты» 17 баллов и 15-е место.

«Бавария» выиграла пять матчей подряд в чемпионате Германии с общим счетом 12:2.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

20-й тур

«Герта» — «Бавария» — 0:1 (0:1)

Гол: Коман, 21.

Нереализованный пенальти: Левандовски, 11 (вратарь)

«Герта»: Ярстейн, Пекарик, Штарк, Миттельштедт, Торунарига (Альдерете, 46), Дарида (Гендузи, 55), Тузар, Аскасибар (Хедира, 81), Лукебакио (Леки, 81), Пентек (Радоньич, 63), Кунья.

«Бавария»: Нойер, Алаба, Зюле, Эрнандез, Павар, Киммих, Мюллер, Гнабри (Толиссо, 73), Коман (Шупо-Мотинг, 86), Левандовски, Сане (Дуглас Коста, 73).

Предупреждения: Павар, 31. Дарида, 41. Хедира, 90+3.

Судья: Шредер (Германия).

5 февраля. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».