«Бавария» в гостях обыграла «Герту»
«Бавария» на выезде обыграла «Герту» (1:0) в 20-м туре чемпионата Германии.
Победный гол забил полузащитник гостей Кингсли Коман. Пенальти не смог реализовать впервые за два года форвард мюнхинцев Роберт Левандовски.
В 20 матчах бундеслиги «Бавария» набрала 48 очков и занимает лидирующую позицию в турнирной таблице. В активе «Герты» 17 баллов и 15-е место.
«Бавария» выиграла пять матчей подряд в чемпионате Германии с общим счетом 12:2.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
20-й тур
«Герта» — «Бавария» — 0:1 (0:1)
Гол: Коман, 21.
Нереализованный пенальти: Левандовски, 11 (вратарь)
«Герта»: Ярстейн, Пекарик, Штарк, Миттельштедт, Торунарига (Альдерете, 46), Дарида (Гендузи, 55), Тузар, Аскасибар (Хедира, 81), Лукебакио (Леки, 81), Пентек (Радоньич, 63), Кунья.
«Бавария»: Нойер, Алаба, Зюле, Эрнандез, Павар, Киммих, Мюллер, Гнабри (Толиссо, 73), Коман (Шупо-Мотинг, 86), Левандовски, Сане (Дуглас Коста, 73).
Предупреждения: Павар, 31. Дарида, 41. Хедира, 90+3.
Судья: Шредер (Германия).
5 февраля. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».
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