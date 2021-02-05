Левандовски впервые за 2 года не забил пенальти

Нападающий «Баварии» Роберт Левадовски не забил пенальти на 12-й минуте матча 20-го тура чемпионата Германии против «Герты». По данным Transfermarkt, для поляка это первый нереализованный удар с точки за 2 года.

Вратарь берлинской команды Руне Ярстейн отбил удар 32-летнего форварда. До этого момента Левандовски забил 17 пенальти подряд. 27 января 2019 года польский нападающий не смог поразить ворота «Штутгарта».

Лидер «Баварии» пробил 64 пенальти за свою карьеру, 58 из них оказались точными. В нынешнем сезоне Левандовски забил с точки 5 раз в чемпионате Германии и 1 раз в Лиге чемпионов.