«Бавария» в гостях разгромила «Фрайбург»

«Бавария» в гостевом матче 28-го тура чемпионата Германии победила «Фрайбург» со счетом 4:1.

За мюнхенцев отличились Леон Горетцка, Серж Гнабри, Кинглси Коман и Марсель Забитцер.

В составе хозяев поля отличился Нильс Петерсен.

«Бавария» продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиге с отрывом от «Боруссиии» в девять очков (у дортмундцев матч в запасе).

«Фрайбург» занимает пятое место.