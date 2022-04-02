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Сегодня, 18:27

«Бавария» в гостях разгромила «Фрайбург»

Роман Шишов
Корреспондент
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«Бавария» в гостевом матче 28-го тура чемпионата Германии победила «Фрайбург» со счетом 4:1.

За мюнхенцев отличились Леон Горетцка, Серж Гнабри, Кинглси Коман и Марсель Забитцер.

В составе хозяев поля отличился Нильс Петерсен.

«Бавария» продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиге с отрывом от «Боруссиии» в девять очков (у дортмундцев матч в запасе).

«Фрайбург» занимает пятое место.

Германия. Бундеслига 1. 28-й тур
02 апр, 16:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
1:4
Бавария
Голы
Горецка, 58 (0:1), Петерсен, 63 (1:1), Гнабри, 73 (1:2), Коман, 82 (1:3), Забитцер, 90+6 (1:4)
Фрайбург
Флеккен Линхарт Шлоттербек Гульде (Вайсхаупт, 83) Шмид (Сике, 69) Гюнтер Эггештайн (Хаберер, 84) Хефлер Хелер (Чон У Ен, 83) Шоллои (Петерсен, 62) Грифо
Бавария
Нойер Упамекано Павар (Гнабри, 72) Эрнандез Ньянзу Киммих Горецка (Толиссо, 62, Зюле, 85) Левандовски (Мусиала, 62) Сане Коман (Забитцер, 85) Мюллер
Предупреждения
Гюнтер 70’  -  Упамекано 90+2’
Судьи
Дингерт (Германия)

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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  • Букмекеры.рф
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  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
ФК Бавария
ФК Фрайбург
1
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 28 21 3 4 85-29 66
2
 Боруссия Д 27 18 3 6 67-38 57
3
 РБ Лейпциг 27 13 6 8 57-30 45
4
 Байер 28 15 6 7 68-42 51
5
 Фрайбург 28 12 9 7 44-33 45
6
 Майнц 26 11 4 11 39-30 37
7
 Хоффенхайм 28 13 5 10 50-42 44
8
 Айнтрахт Ф 28 10 9 9 39-38 39
9
 Кельн 28 10 10 8 38-41 40
10
 Унион Б 28 11 8 9 34-38 41
11
 Бохум 28 10 5 13 30-40 35
12
 Боруссия М 27 9 6 12 38-51 33
13
 Вольфсбург 27 9 4 14 29-42 31
14
 Штутгарт 28 6 9 13 36-51 27
15
 Аугсбург 26 6 8 12 29-44 26
16
 Арминия 28 5 11 12 23-39 26
17
 Герта 28 7 5 16 30-62 26
18
 Гр. Фюрт 28 3 7 18 24-70 16
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.04 21:30
Унион Б – Кельн
 1 : 0
2.04 16:30
Айнтрахт Ф – Гр. Фюрт
 0 : 0
2.04 16:30
Арминия – Штутгарт
 1 : 1
2.04 16:30
Байер – Герта
 2 : 1
2.04 16:30
Фрайбург – Бавария
 1 : 4
2.04 16:30
Хоффенхайм – Бохум
 1 : 2
2.04 19:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
 - : -
3.04 16:30
Аугсбург – Вольфсбург
 - : -
3.04 18:30
Боруссия М – Майнц
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 31
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Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

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Бавария

 13
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Флориан Вирц

Байер

 10
Йозуа Киммих

Йозуа Киммих

Бавария

 9
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 3
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Штутгарт

 24 1 6
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 21 1 5
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