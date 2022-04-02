Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 16:15

«Бавария» предложила новый контракт Томасу Мюллеру

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Бавария» начала переговоры по продлению контракта с нападающим Томасом Мюллером, сообщает журналист Экрем Конур.

Как утверждает источник, мюнхенский клуб предложил 32-летнему немцу соглашение до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один год.

Мюллер — воспитанник «Баварии». В сезоне-2021/22 форвард забил 12 голов и отдал 22 результативных передачи в 37 матчах за команду.

Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Томас Мюллер
Футбол
ФК Бавария
1
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Хачатурянц оценил возможность переноса дерби «Локомотив» — «Спартак»
На матче «Локомотив» — «Спартак» не будет офсайдных линий ВАР
СКА — ЦСКА: составы команд на первый матч серии
Пулккинен и Седлак не поехали с «Трактором» на первые матчи финала Востока против «Металлурга»
Поперечная мышца живота: упражнения для эффективной и безопасной тренировки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Горецка сыграет за «Баварию» впервые за 4 месяца
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 27 20 3 4 81-28 63
2
 Боруссия Д 27 18 3 6 67-38 57
3
 РБ Лейпциг 27 13 6 8 57-30 45
4
 Байер 27 14 6 7 66-41 48
5
 Фрайбург 27 12 9 6 43-29 45
6
 Хоффенхайм 27 13 5 9 49-40 44
7
 Майнц 26 11 4 11 39-30 37
8
 Айнтрахт Ф 27 10 8 9 39-38 38
9
 Кельн 28 10 10 8 38-41 40
10
 Унион Б 28 11 8 9 34-38 41
11
 Бохум 27 9 5 13 28-39 32
12
 Боруссия М 27 9 6 12 38-51 33
13
 Вольфсбург 27 9 4 14 29-42 31
14
 Штутгарт 27 6 8 13 35-50 26
15
 Аугсбург 26 6 8 12 29-44 26
16
 Арминия 27 5 10 12 22-38 25
17
 Герта 27 7 5 15 29-60 26
18
 Гр. Фюрт 27 3 6 18 24-70 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.04 21:30
Унион Б – Кельн
 1 : 0
2.04 16:30
Айнтрахт Ф – Гр. Фюрт
 - : -
2.04 16:30
Арминия – Штутгарт
 - : -
2.04 16:30
Байер – Герта
 - : -
2.04 16:30
Фрайбург – Бавария
 - : -
2.04 16:30
Хоффенхайм – Бохум
 - : -
2.04 19:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
 - : -
3.04 16:30
Аугсбург – Вольфсбург
 - : -
3.04 18:30
Боруссия М – Майнц
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 31
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 9
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 21 1 5
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 23 1 5
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости