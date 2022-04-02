«Бавария» предложила новый контракт Томасу Мюллеру

«Бавария» начала переговоры по продлению контракта с нападающим Томасом Мюллером, сообщает журналист Экрем Конур.

Как утверждает источник, мюнхенский клуб предложил 32-летнему немцу соглашение до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один год.

Мюллер — воспитанник «Баварии». В сезоне-2021/22 форвард забил 12 голов и отдал 22 результативных передачи в 37 матчах за команду.

Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.