«Бавария» предложила новый контракт Томасу Мюллеру
«Бавария» начала переговоры по продлению контракта с нападающим Томасом Мюллером, сообщает журналист Экрем Конур.
Как утверждает источник, мюнхенский клуб предложил 32-летнему немцу соглашение до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один год.
Мюллер — воспитанник «Баварии». В сезоне-2021/22 форвард забил 12 голов и отдал 22 результативных передачи в 37 матчах за команду.
Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|27
|20
|3
|4
|81-28
|63
|
2
|Боруссия Д
|27
|18
|3
|6
|67-38
|57
|
3
|РБ Лейпциг
|27
|13
|6
|8
|57-30
|45
|
4
|Байер
|27
|14
|6
|7
|66-41
|48
|
5
|Фрайбург
|27
|12
|9
|6
|43-29
|45
|
6
|Хоффенхайм
|27
|13
|5
|9
|49-40
|44
|
7
|Майнц
|26
|11
|4
|11
|39-30
|37
|
8
|Айнтрахт Ф
|27
|10
|8
|9
|39-38
|38
|
9
|Кельн
|28
|10
|10
|8
|38-41
|40
|
10
|Унион Б
|28
|11
|8
|9
|34-38
|41
|
11
|Бохум
|27
|9
|5
|13
|28-39
|32
|
12
|Боруссия М
|27
|9
|6
|12
|38-51
|33
|
13
|Вольфсбург
|27
|9
|4
|14
|29-42
|31
|
14
|Штутгарт
|27
|6
|8
|13
|35-50
|26
|
15
|Аугсбург
|26
|6
|8
|12
|29-44
|26
|
16
|Арминия
|27
|5
|10
|12
|22-38
|25
|
17
|Герта
|27
|7
|5
|15
|29-60
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|27
|3
|6
|18
|24-70
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.04
|21:30
|
Унион Б – Кельн
|1 : 0
|2.04
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Гр. Фюрт
|- : -
|2.04
|16:30
|
Арминия – Штутгарт
|- : -
|2.04
|16:30
|
Байер – Герта
|- : -
|2.04
|16:30
|
Фрайбург – Бавария
|- : -
|2.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Бохум
|- : -
|2.04
|19:30
|
Боруссия Д – РБ Лейпциг
|- : -
|3.04
|16:30
|
Аугсбург – Вольфсбург
|- : -
|3.04
|18:30
|
Боруссия М – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|31
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|21
|1
|5
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|23
|1
|5
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