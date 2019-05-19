Франк Рибери: "Было тяжело, но главное, что "Бавария" стала чемпионом"

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери - о победе в чемпионате Германии. В последнем туре его команда обыграла "Айнтрахт" (5:1). Француз покидает команду по окончании сезона.

- Вся моя семья, мои дети, моя жена, мои родители, родители моей жены и двоюродные братья специально приехали из Франции ради этого момента. Было тяжело, но самое главное, что сегодня мы стали чемпионами. Это мой последний большой момент здесь на "Альянц Арене" вместе с моими товарищами по команде и болельщиками, - цитирует футболиста официальный сайт клуба. - Ведь я здесь был не два-три года, а 12 лет. Я пережил здесь много замечательных моментов, но моим лучшим сезоном был 2013-й. Тогда нам удалось невероятное.

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