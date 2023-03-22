Флик — об Озиле: «Он был одним из лучших футболистов мира»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о завершении карьеры Месута Озила.

Сегодня, 22 марта, немецкий хавбек объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Месут Озил был одним из выдающихся игроков сборной. В свой самый успешный период он был одним из лучших футболистов мира. Он был неотъемлемой частью национальной команды на протяжении десяти лет, самым ярким событием которой стал титул чемпиона мира в 2014 году, в завоевание которого он также внес решающий вклад. Мне очень понравилось работать с ним, у него были исключительные навыки, его техника и видение игры были выдающимися. Все мы в сборной желаем ему и его семье всего наилучшего в послекарьерный период», — приводит слова Флика talkSPORT.

34-летний Озил — чемпион мира в составе сборной Германии. Вместе с «Вердером» он становился обладателем Кубка Германии, футболист выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. В составе «Арсенала» полузащитник по три раза завоевывал Кубок и Суперкубок Англии.