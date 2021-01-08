Флик сообщил, что Коман будет в заявке на матч с «Боруссией»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик перед матчем против «Боруссии» Менхенгладбах в 15-м туре чемпионата Германии рассказал о кадровой ситуации в команде. Он отметил, что Кингсли Коман будет в заявке на игру.

«Серж (Гнабри) все еще испытывает боли, мы посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра, — цитирует тренера пресс-служба «Баварии». — Кингсли тренировался по полной программе — он будет в заявке. Киммих будет играть на позиции шестерки».

Матч «Боруссия» — «Бавария» начнется в 22.30 по московcкому времени.