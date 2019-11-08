Флик может остаться во главе «Баварии» до конца сезона

И. о. главного тренера «Баварии» Ханс-Дитер Флик, возможно, сохранит свой пост до конца сезона. Об этом в своем Twitter сообщает в своем Twitter журналист Sport1 Флориан Плеттенберг.

?Nach unseren Infos hat Hansi #Flick sein Cheftrainer-Schicksal nun selbst in der Hand. Mit entscheidend: Ein ?berzeugender Auftritt gegen den @BVB! Viele Spieler w?rden es begr??en, bliebe Flick bis Sommer. Wunschkandidat ab Sommer 2020: Erik ten Hag! @SPORT1 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 7, 2019

Сообщается, что судьба специалиста зависит от следующего матча чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией». В случае положительного результата у него есть шанс продолжить работу. При этом летом «Бавария» планирует подписать нового тренера. Приоритетный вариант Эрик тен Хаг, возглавляющий «Аякс».

Ранее с поста главного тренера «Баварии» был уволен Нико Ковач. Команда занимает четвертое место в чемпионате Германии, имея в активе 18 очков в десяти матчах.

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