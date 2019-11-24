Флик доволен игрой «Баварии» в первом тайме матча с «Фортуной»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик сказал, что ему понравилась игра команды в первом тайме матча 12-го тура чемпионата Германии с «Фортуной» (4:0). В то же время он отметил, что во второй половине «Бавария» слишком часто теряла мяч.

— Мы очень, очень довольны первым таймом, — цитирует Флика официальный сайт клуба. -Мы реализовали все то, что планировали. Мы с самых первых минут оказывали давление на соперника, сразу показав, что мы играем на победу. В первом тайме команда показала впечатляющую игру. Во втором тайме нам было куда расти, но именно над этим мы и будем работать в дальнейшем. Мы слишком часто теряли мяч. Работа с командой доставляет мне удовольствие. Команда отлично реализует наш план.

«Бавария» набрала 24 очка и на данный момент занимает третье место в чемпионате Германии.

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