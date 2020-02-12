Филиппе Коутинью: «Рад за «Ливерпуль», но я выбрал другой путь и не оглядываюсь назад»

Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутинью поделился мнением об игре «Ливерпуля» в сезоне-2019/20, а также намекнул, что не собирается возвращаться к мерсисайдцам, за которых выступал с 2013 по 2018 год.

— «Ливерпуль» сейчас на очень хорошем ходу, и это меня не удивляет, — приводит Sports Illustrated слова Коутинью. — Мы уже видели силу этой команды в прошлом году, когда она выиграла Лигу чемпионов. Неудивительно, ведь у мерсисайдцев фантастический состав и мощный тренер. Я рад за «Ливерпуль», ведь там играет много моих друзей и бывших партнеров по команде, но не оглядываюсь назад. Я выбрал другой путь, и продолжаю по нему идти. Я, как и «Ливерпуль», полностью сосредоточен на исполнении своей мечты. Доволен тем, что сделал в прошлом, но смотрю только вперед.

Сезон-2019/20 Коутинью проводит за «Баварию» на правах аренды из «Барселоны», на счету бразильца 27 матчей за немецкий клуб во всех турнирах, он отличился 7 голами и 8 результативными передачами. Ранее сообщалось об интересе к 27-летнему бразильцу со стороны 5 клубов чемпионата Англии, в том числе, «Ливерпуля».