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«Это безумие! Кто бы мог подумать, что все так закончится?» Вратарь «Аугсбурга» — о победе над «Баварией»

Вратарь «Аугсбурга» Гикевич назвал безумием победу над «Баварией»
08:23
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Вратарь «Аугсбурга» Рафал Гикевич прокомментировал победу своей команды над «Баварией» (2:1) в матче 12-го тура чемпионата Германии.

Германия. Бундеслига 1. 12-й тур
19 нояб, 22:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
2:1
Бавария
Голы
Педерсен, 23 (1:0), Хан, 35 (2:0), Левандовски, 38 (2:1)
Аугсбург
Гикевич Гумны Педерсен (Груэсо, 74 ) Оксфорд Гауэлеув Ягу Амарал Майер Дорш (Моравек, 74 ) Калиджури (Фрамбергер, 58 ) Зекири (Йенсен, 82 ) Хан (Кордова, 82 )
Бавария
Нойер Упамекано Ричардс (Дэйвис, 52) Павар (Ньянзу, 87) Эрнандез Горецка Забитцер (Мусиала, 52) Гнабри Левандовски Сане (Шупо-Мотинг, 69) Мюллер
Предупреждения
Хан 45, Фрамбергер 79  -  Эрнандез 45
Судьи
Даниэль Зиберт

«Кто бы мог подумать, что все так закончится? Это безумие. Мне 34 года, наконец исполнилась моя мечта обыграть «Баварию». Конечно, сам матч был не лучшим, мы забили на один гол больше. Это заслуженная победа. Мы много работали и практически не дали ни одного шанса сопернику», — приводит официальный сайт «Баварии» слова Гикевича.

Благодаря победе «Аугсбург» поднялся на 15-е место в турнирной таблице с 12 очками в 12 матчах. «Бавария» лидирует с 28 очками в 12 играх.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
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15%

2.38

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Иван Торопцев все материалы автора

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