«Это безумие! Кто бы мог подумать, что все так закончится?» Вратарь «Аугсбурга» — о победе над «Баварией»
Вратарь «Аугсбурга» Рафал Гикевич прокомментировал победу своей команды над «Баварией» (2:1) в матче 12-го тура чемпионата Германии.
«Кто бы мог подумать, что все так закончится? Это безумие. Мне 34 года, наконец исполнилась моя мечта обыграть «Баварию». Конечно, сам матч был не лучшим, мы забили на один гол больше. Это заслуженная победа. Мы много работали и практически не дали ни одного шанса сопернику», — приводит официальный сайт «Баварии» слова Гикевича.
Благодаря победе «Аугсбург» поднялся на 15-е место в турнирной таблице с 12 очками в 12 матчах. «Бавария» лидирует с 28 очками в 12 играх.
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