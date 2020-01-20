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Эрнандез вернулся к тренировкам в общей группе

22:36
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Защитник «Баварии» Люка Эрнандез вернулся к тренировкам в общей группе, информирует пресс-служба клуба. В конце октября игрок перенес операцию на голеностопе. Француз получил травму во вторник во время матча группового турнира Лига чемпионов против «Олимпиакоса», завершившегося победой мюнхенцев со счетом 3:2.

После матча у чемпиона мира был диагностирован частичный разрыв внутренней связки правого голеностопа. Точные сроки восстановления игрока пока неизвестны. Во время сбора в Дохе Лукас Эрнандез не только интенсивно работал индивидуально, но и провел часть тренировок в общей группе.

В текущем сезоне Эрнандез провел 9 матчей за «Баварию» и не отметился результативными действиями.

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