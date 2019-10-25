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Эрнандез перенес операцию на голеностопе

09:50
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Защитник «Баварии» Люка Эрнандез перенес операцию на голеностопе, информирует пресс-служба клуба. Игнрок получил травму во вторник во время матча группового турнира Лига чемпионов против «Олимпиакоса», завершившегося победой мюнхенцев со счетом 3:2.

После матча у чемпиона мира был диагностирован частичный разрыв внутренней связки правого голеностопа. Точные сроки восстановления игрока пока неизвестны.

В текущем сезоне Эрнандез провел 9 матчей за «Баварию» и не отметился результативными действиями.

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