Эрлин Холанн: «Глядя на Мбаппе, думаешь, что в футболе есть более высокий уровень»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн рассказал, что считает своей целью. Он также отметил уровень нападающего «ПСЖ» Кильяна Мбаппе.

— Я всю жизнь мечтал стать профессиональным футболистом, — приводит официальный сайт бундеслиги слова Холанна. — Всегда знал, что я хорош. Но это все равно был долгий и трудный путь. После первого профессионального контракта я подумал: «Здорово, но дальше больше».

Когда я стал регулярно играть и забивать за «Зальцбург», то был очень доволен. Но видя таких парней, как Килиан Мбаппе в Лиге 1, думаешь: «В футболе есть более высокий уровень». Моя цель — стать одним из лучших игроков в мире.