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Терри признан лучшим защитником 2000-х по версии портала FourFourTwo, в тройке — Каннаваро и Фердинанд

Руслан Минаев
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Джон Терри.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший капитан «Челси» Джон Терри признан лучшим защитником 2000-х по версии портала FourFourTwo.

В тройку вошли экс-защитник «Ювентуса» и «Реала» Фабио Каннаваро и бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд.

С полным списком из 32 футболистов можно ознакомиться на сайте портала.

Топ-10 лучших защитников 2000-х по версии портала FourFourTwo:

1. Джон Терри, Англия

2. Фабио Каннаваро, Италия

3. Рио Фердинанд, Англия

4. Алессандро Неста, Италия

5. Эшли Коул, Англия

6. Кафу, Бразилия

7. Роберто Карлос, Бразилия

8. Паоло Мальдини, Италия

9. Карлес Пуйоль, Испания

10. Неманья Видич, Сербия

Ранее Роналдиньо был признан лучшим футболистом 2000-х по версии FourFourTwo.

Алессандро Неста
Джон Терри
Карлес Пуйоль
Кафу
Неманья Видич
Паоло Мальдини
Рио Фердинанд
Роберто Карлос
Фабио Каннаваро
Эшли Коул
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Опубликовано фото первой встречи Луиса Диаса с освобожденным из плена отцом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 12 9 1 2 32-12 28
2
 Ливерпуль 12 8 3 1 27-10 27
3
 Арсенал 12 8 3 1 26-10 27
4
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
5
 Астон Вилла 12 8 1 3 29-17 25
6
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
7
 Ньюкасл 12 6 2 4 27-13 20
8
 Брайтон 12 5 4 3 25-21 19
9
 Вест Хэм 12 5 2 5 21-22 17
10
 Челси 12 4 4 4 21-16 16
11
 Брентфорд 12 4 4 4 19-17 16
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 12 4 3 5 12-16 15
14
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 14
15
 Нот. Форест 12 3 4 5 14-18 13
16
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
17
 Борнмут 12 2 3 7 11-27 9
18
 Лутон Таун 12 1 3 8 10-22 6
19
 Шеффилд Юн. 12 1 2 9 10-31 5
20
 Бернли 12 1 1 10 9-30 4
Результаты / календарь
1 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.11 15:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
25.11 18:00
Бернли – Вест Хэм
 - : -
25.11 18:00
Лутон Таун – Кр. Пэлас
 - : -
25.11 18:00
Ньюкасл – Челси
 - : -
25.11 18:00
Нот. Форест – Брайтон
 - : -
25.11 18:00
Шеффилд Юн. – Борнмут
 - : -
25.11 20:00
Брентфорд – Арсенал
 - : -
26.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
26.11 19:30
Эвертон – МЮ
 - : -
27.11 23:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 11 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 10 1 4
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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