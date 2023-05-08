Терзич — о победе над «Вольфсбургом»: «Мы показывали абсолютную топ-игру с самого начала и до конца матча»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич доволен победой команды над «Вольфсбургом» (6:0) в матче 31-го тура бундеслиги.

«Мы показывали абсолютную топ-игру с самого начала и до конца матча, не только забив много красивых голов, но и сыграв на ноль. Было приятно смотреть, как ребята играли в коллективный футбол. В таких условиях любому сопернику становится тяжело, особенно когда мы играем на своем стадионе. Если проведем три оставшихся матча с таким же желанием, у нас будут хорошие шансы тоже одержать в них победы», — приводит слова Терзича сайт клуба.

После 31 тура дортмундцы занимают в таблице второе место, отставая от «Баварии» на одно очко. «Боруссии» осталось сыграть с «Гладбахом» (дома), «Аугсбургом» (в гостях) и «Майнцем» (дома).