«Джейдону нужно, чтобы его кто-то направлял». Джан покритиковал Санчо

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан прокомментировал решение Немецкой футбольной лиги оштрафовать его одноклубника Джейдона Санчо за стрижку во время пандемии коронавируса.

— Джейдону нужно, чтобы его кто-то направлял, — цитирует Джана Sky in Germany. — А так — он отличный парень не только на поле, но и за его пределами. Мы с ним очень хорошо ладим. Просто в таких ситуациях следует быть немного умнее. Каждому нужен парикмахер, но Санчо должен повзрослеть. Ему больше нельзя допускать такие ошибки.

Мы как команда тоже за это в ответе, хотя нас он не раздражает. Он должен быть более дисциплинированным в некоторых моментах, и он это знает.

Не думаю, что он сделал это намеренно, чтобы затеять скандал. Возможно, он просто не осознает или порой слишком доверчив. Ему нужен наставник, ведь очень важно, кто тебя окружает.