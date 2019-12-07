Дортмундская «Боруссия» уничтожила «Фортуну» и поднялась на третью строчку турнирной таблицы бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Фортуну» в матче 14-го тура чемпионата Германии — 5:0.

В составе победителей по два раза Марко Ройс и Джейдон Санчо оформили дубли, еще один гол на счету Торгана Азара.

«Боруссия» поднялась на третью строчку, имея 26 очков в своем активе. «Фортуна» на 16-й строчке с 12 очками.

В другом матче дня «Фрайбург» переиграл «Вольфсбург» (1:0), а «Аугсбург» победил «Майнц» (2:1).

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

14-й тур

«Боруссия Д» — «Фортуна Д» — 5:0 (1:0)

Голы: Ройс, 42 (1:0). Азар, 58 (2:0). Санчо, 63 (3:0). Ройс, 70 (4:0). Санчо, 74 (5:0).

«Боруссия Д»: Бюрки, Пищек (Балерди, 78), Аканджи, Хакими, Загаду, Витсель, Ройс (Гетце, 73), Азар, Рафаэл Геррейру, Брандт (Дахуд, 78), Санчо.

«Фортуна Д»: Стеффен, Циммерманн, Гиссельманн, Хоффманн, Циммер (Ковнацки, 59), Адамс Нуху, Боджек, Моралес, Бэйкер (Финк, 67), Томми (Баркок, 67), Хеннингс.

Предупреждения: Циммер, 2. Циммерманн, 28. Моралес, 55.

Судья: Зиберт (Германия).

7 декабря. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

14-й тур

«Фрайбург» — «Вольфсбург» — 1:0 (0:0)

Гол: Шмид, 85.

«Фрайбург»: Флеккен, Гульде, Хайнц, Гюнтер, Кох, Хефлер (Франц, 90+3), Шмид, Хаберер, Шоллои (Квон Чхан Хун, 88), Петерсен, Хелер (Шлоттербек, 90).

«Вольфсбург»: Кастелс, Брума, Брукс, Руссийон, Тиссеран, Виллиам, Гилавоги, Мехмеди (Брекало, 60), Арнольд (Шлагер, 84), Жуан Виктор (Клаус, 75), Вегхорст.

Предупреждения: Жуан Виктор, 21. Тиссеран, 88.

Судья: Данкерт (Германия).

7 декабря. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

14-й тур

«Аугсбург» — «Майнц» — 2:1 (1:1)

Голы: Озтунали, 15 (0:1). Рихтер, 41 (1:1). Нидерлехнер, 65 — с пенальти (2:1).

«Аугсбург»: Коубек, Лихтштайнер (Удуокхай, 69), Гауэлеув, Едвай, Макс, Байер, Хедира (Моравек, 27), Йенсен (Кордова, 82), Варгас, Нидерлехнер, Рихтер.

«Майнц»: Центнер, Кариколь (Солои, 80), Ниакате, Сен Жюст, Куэйсон, Озтунали, Фернандес, Баррейро (Брозински, 46), Кунде, Боэтиус, Онисиво (Авонийи, 46).

Предупреждения: Варгас, 28. Фернандес, 44. Куэйсон, 59. Едвай, 88.

Судья: Шмидт (Германия).

7 декабря. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».

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