Дортмундская «Боруссия» уничтожила «Фортуну» и поднялась на третью строчку турнирной таблицы бундеслиги
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Фортуну» в матче 14-го тура чемпионата Германии — 5:0.
В составе победителей по два раза Марко Ройс и Джейдон Санчо оформили дубли, еще один гол на счету Торгана Азара.
«Боруссия» поднялась на третью строчку, имея 26 очков в своем активе. «Фортуна» на 16-й строчке с 12 очками.
В другом матче дня «Фрайбург» переиграл «Вольфсбург» (1:0), а «Аугсбург» победил «Майнц» (2:1).
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
14-й тур
«Боруссия Д» — «Фортуна Д» — 5:0 (1:0)
Голы: Ройс, 42 (1:0). Азар, 58 (2:0). Санчо, 63 (3:0). Ройс, 70 (4:0). Санчо, 74 (5:0).
«Боруссия Д»: Бюрки, Пищек (Балерди, 78), Аканджи, Хакими, Загаду, Витсель, Ройс (Гетце, 73), Азар, Рафаэл Геррейру, Брандт (Дахуд, 78), Санчо.
«Фортуна Д»: Стеффен, Циммерманн, Гиссельманн, Хоффманн, Циммер (Ковнацки, 59), Адамс Нуху, Боджек, Моралес, Бэйкер (Финк, 67), Томми (Баркок, 67), Хеннингс.
Предупреждения: Циммер, 2. Циммерманн, 28. Моралес, 55.
Судья: Зиберт (Германия).
7 декабря. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
14-й тур
«Фрайбург» — «Вольфсбург» — 1:0 (0:0)
Гол: Шмид, 85.
«Фрайбург»: Флеккен, Гульде, Хайнц, Гюнтер, Кох, Хефлер (Франц, 90+3), Шмид, Хаберер, Шоллои (Квон Чхан Хун, 88), Петерсен, Хелер (Шлоттербек, 90).
«Вольфсбург»: Кастелс, Брума, Брукс, Руссийон, Тиссеран, Виллиам, Гилавоги, Мехмеди (Брекало, 60), Арнольд (Шлагер, 84), Жуан Виктор (Клаус, 75), Вегхорст.
Предупреждения: Жуан Виктор, 21. Тиссеран, 88.
Судья: Данкерт (Германия).
7 декабря. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
14-й тур
«Аугсбург» — «Майнц» — 2:1 (1:1)
Голы: Озтунали, 15 (0:1). Рихтер, 41 (1:1). Нидерлехнер, 65 — с пенальти (2:1).
«Аугсбург»: Коубек, Лихтштайнер (Удуокхай, 69), Гауэлеув, Едвай, Макс, Байер, Хедира (Моравек, 27), Йенсен (Кордова, 82), Варгас, Нидерлехнер, Рихтер.
«Майнц»: Центнер, Кариколь (Солои, 80), Ниакате, Сен Жюст, Куэйсон, Озтунали, Фернандес, Баррейро (Брозински, 46), Кунде, Боэтиус, Онисиво (Авонийи, 46).
Предупреждения: Варгас, 28. Фернандес, 44. Куэйсон, 59. Едвай, 88.
Судья: Шмидт (Германия).
7 декабря. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».
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