Дортмундская "Боруссия" разгромила "Фрайбург" и приблизилась к "Баварии"

Дортмундская "Боруссия" разгромила "Фрайбург" в матче 30-го тура чемпионата Германии - 4:0.

В составе победителей отличились Джейдон Санчо, Марко Ройс, Марио Гетце и Пако Алькасер.

"Боруссия" после 30 туров набрала 69 очков и занимает второе место турнирной таблицы бундеслиги, "Фрайбург", в активе которого 32 очка, на 13-й строчке.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

30-й тур

"Фрайбург" - "Боруссия Д" - 0:4 (0:1)

Голы: Санчо, 12 (0:1). Ройс, 54 (0:2). Гетце, 79 (0:3). Пако Алькасер, 87 - с пенальти (0:4).

"Фрайбург": Шволов, Хайнц, Гюнтер, Штенцель, К.Шлоттербек, Франц (Гондорф, 70), Хефлер, Грифо, Хаберер (Терраццино, 87), Вальдшмидт, Нидерлехнер (Дафернер, 66).

"Боруссия Д": Бюрки, Рафаэл Геррейру (Пулишич, 71), Диалло, Аканджи, Витсель, Ройс, Дилэйни, Гетце (Пако Алькасер, 80), Вайгль, Вольф (Емер Топрак, 56), Санчо.

Предупреждения: Хаберер, 59. Штенцель, 86.

Судья: Хартманн (Германия).

21 апреля. Фрайбург. Стадион "Schwarzwald-Stadion".

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