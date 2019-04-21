Дортмундская "Боруссия" разгромила "Фрайбург" и приблизилась к "Баварии"

Дортмундская "Боруссия" разгромила "Фрайбург" в матче 30-го тура чемпионата Германии - 4:0.
В составе победителей отличились Джейдон Санчо, Марко Ройс, Марио Гетце и Пако Алькасер.
"Боруссия" после 30 туров набрала 69 очков и занимает второе место турнирной таблицы бундеслиги, "Фрайбург", в активе которого 32 очка, на 13-й строчке.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
30-й тур
"Фрайбург" - "Боруссия Д" - 0:4 (0:1)
Голы: Санчо, 12 (0:1). Ройс, 54 (0:2). Гетце, 79 (0:3). Пако Алькасер, 87 - с пенальти (0:4).
"Фрайбург": Шволов, Хайнц, Гюнтер, Штенцель, К.Шлоттербек, Франц (Гондорф, 70), Хефлер, Грифо, Хаберер (Терраццино, 87), Вальдшмидт, Нидерлехнер (Дафернер, 66).
"Боруссия Д": Бюрки, Рафаэл Геррейру (Пулишич, 71), Диалло, Аканджи, Витсель, Ройс, Дилэйни, Гетце (Пако Алькасер, 80), Вайгль, Вольф (Емер Топрак, 56), Санчо.
Предупреждения: Хаберер, 59. Штенцель, 86.
Судья: Хартманн (Германия).
21 апреля. Фрайбург. Стадион "Schwarzwald-Stadion".