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Дортмундская «Боруссия» арендовала Рейниера у «Реала» на 2 сезона

15:11
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«Реал» объявил о переходе полузащитника Рейниера в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды.

18-летний бразилец проведет в немецком клубе 2 следующих сезона, арендное соглашение рассчитано до конца июня 2022 года.

Рейниер перешел в «Реал» зимой 2020 годи из «Фламенго» за 30 миллионов евро. Игрок провел 3 матча за вторую команду мадридцев, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.

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