«Добро пожаловать, мой брат». Витсель — о переходе Менье в «Боруссию»
25 июня 2020, 18:22
Полузащитник «Боруссии» Аксель Витсель поприветствовал защитника Тома Менье, который перешел в дортмундский клуб. Оба игрока выступают за сборную Бельгии.
— Добро пожаловать в «Боруссию», мой брат Тома, — написал Витсель в Twitter.
25 июня 28-летний бельгиец подписал контракт с клубом до лета 2024 года, перейдя из «ПСЖ».
Welcome to @BVB my brother @ThomMills ???#AgentAxel ??? pic.twitter.com/FxIjmLx1z7— Axel Witsel (@axelwitsel28) June 25, 2020