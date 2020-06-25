Полузащитник «Боруссии» Аксель Витсель поприветствовал защитника Тома Менье, который перешел в дортмундский клуб. Оба игрока выступают за сборную Бельгии.

— Добро пожаловать в «Боруссию», мой брат Тома, — написал Витсель в Twitter.

25 июня 28-летний бельгиец подписал контракт с клубом до лета 2024 года, перейдя из «ПСЖ».