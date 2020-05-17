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Директор «Боруссии Д»: «Юрген Клопп мог бы стать канцлером Германии»

14:30
Юрген Клопп. Фото AFP
Юрген Клопп. Фото AFP
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Управляющий директор «Боруссии Д» Карстен Крамер заявил, что видит политический потенциал в главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе, ранее возглавлявшем дортмундскую команду.

— Клопп потрясающе умеет разговаривать с людьми, — приводит Tribal Football слова Клоппа. — Помню его слова в раздевалке после поражения «Боруссии» в финале ЛЧ в 2013 году. Он смог внушить людям надежду в тот момент, когда они были полностью разбиты. Его лучшее качество — быть собой, быть Юргеном Клоппом. Думаю, он мог бы проявить себя в политике, возможно, даже стал бы канцлером Германии.

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