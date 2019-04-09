Дембеле оштрафован за захламленность арендованного в Дортмунде дома

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле оштрафован немецким судом за то, что сдал арендованный в Дортмунде дом в ненадлежащем состоянии. Француз покинул съемное жилище в 2017 году, когда перешел из "Боруссии" в "Барселону".

– После его отъезда это был не дом, а мусорный бак, – цитирует Bild владельца дома Герда Вайссенберга, который первоначально требовал 21 тысячу евро компенсации. – Мусор был в каждой комнате. Когда я вошел в дом, мне стало страшно.

По данным источника, Дембеле оштрафован на 10 тысяч евро.