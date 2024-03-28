«Боруссия» продлила контракт с Ветьеном

Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании нового контракта с полузащитником Кьеллем-Ариком Ветьеном. Соглашение с 18-летним немцем рассчитано до 2028 года.

В этом сезоне сыграл в 27 матчах за молодежную команду «Боруссии», забил 10 голов и сделал 9 голевых передач.