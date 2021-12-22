«Бавария» не готова платить Коману 20 миллионов евро
19:36
«Бавария» ведет переговоры с полузащитником Кингсли Команом о продлении контракта, сообщает Sport Bild.
По данным источника, по новому соглашению футболист хочет получать 20 миллионов евро, «Бавария» готова предоставить не больше 15 миллионов евро. На данный момент у него оклад — 12 млн.
«Бавария» платит 20 млн только лидерам команды: Мануэлю Нойеру, Томасу Мюллеру, Лерою Сане и Йозуа Киммиху.
Действующее соглашение Комана с мюнхенским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне 25-летний француз провел 16 матчей за «Баварию», отличившись пятью голами и двумя ассистами.
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