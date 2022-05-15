Фавр претендует на пост главного тренера «Боруссии» из Менхенгладбаха

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр может возглавить «Боруссию» из Менхегладбаха, сообщает Sky Germany.

64-летний Фавр покинул Дортмунд в декабре 2020 года. Он возглавлял дортмундцев с 2018 года и привел команду к победе в Суперкубке Германии.

14 мая «Боруссия» из Менхенгладбаха на своем сайте объявила об увольнении главного тренера команды Адольфа Хюттера.

Хюттер возглавил «Боруссию» летом прошлого года. Контракт был рассчитан на три года. Под его руководством команда заняла десятое место в сезоне-2021/22.