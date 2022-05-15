Фавр претендует на пост главного тренера «Боруссии» из Менхенгладбаха
Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр может возглавить «Боруссию» из Менхегладбаха, сообщает Sky Germany.
64-летний Фавр покинул Дортмунд в декабре 2020 года. Он возглавлял дортмундцев с 2018 года и привел команду к победе в Суперкубке Германии.
14 мая «Боруссия» из Менхенгладбаха на своем сайте объявила об увольнении главного тренера команды Адольфа Хюттера.
Хюттер возглавил «Боруссию» летом прошлого года. Контракт был рассчитан на три года. Под его руководством команда заняла десятое место в сезоне-2021/22.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|34
|24
|5
|5
|97-37
|77
|
2
|Боруссия Д
|34
|22
|3
|9
|85-52
|69
|
3
|Байер
|34
|19
|7
|8
|80-47
|64
|
4
|РБ Лейпциг
|34
|17
|7
|10
|72-37
|58
|
5
|Унион Б
|34
|16
|9
|9
|50-44
|57
|
6
|Фрайбург
|34
|15
|10
|9
|58-46
|55
|
7
|Кельн
|34
|14
|10
|10
|52-49
|52
|
8
|Майнц
|34
|13
|7
|14
|50-45
|46
|
9
|Хоффенхайм
|34
|13
|7
|14
|58-60
|46
|
10
|Боруссия М
|34
|12
|9
|13
|54-61
|45
|
11
|Айнтрахт Ф
|34
|10
|12
|12
|45-49
|42
|
12
|Вольфсбург
|34
|12
|6
|16
|43-54
|42
|
13
|Бохум
|34
|12
|6
|16
|38-52
|42
|
14
|Аугсбург
|34
|10
|8
|16
|39-56
|38
|
15
|Штутгарт
|34
|7
|12
|15
|41-59
|33
|
16
|Герта
|34
|9
|6
|19
|37-71
|33
|
17
|Арминия
|34
|5
|13
|16
|27-53
|28
|
18
|Гр. Фюрт
|34
|3
|9
|22
|28-82
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.08
|21:30
|
Боруссия М – Бавария
|1 : 1
|14.08
|16:30
|
Арминия – Фрайбург
|0 : 0
|14.08
|16:30
|
Аугсбург – Хоффенхайм
|0 : 4
|14.08
|16:30
|
Вольфсбург – Бохум
|1 : 0
|14.08
|16:30
|
Унион Б – Байер
|1 : 1
|14.08
|16:30
|
Штутгарт – Гр. Фюрт
|5 : 1
|14.08
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|5 : 2
|15.08
|16:30
|
Майнц – РБ Лейпциг
|1 : 0
|15.08
|18:30
|
Кельн – Герта
|3 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|35
|
|
Патрик Шик
Байер
|24
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|22
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|15
|
|
Марко Ройс
Боруссия Д
|12
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|29
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|28
|1
|6
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|29
|1
|6
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