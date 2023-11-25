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Сегодня, 10:01

Кейн — о победе «Баварии» над «Кельном»: «Результат важнее всего»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн высказался о победе над «Кельном» (1:0) в матче 12-го тура бундеслиги.

30-летний англичанин забил единственный гол мюнхенцев на 20-й минуте.

«Это была действительно хорошая игра. Мы должны были забить больше голов в первом тайме. Во втором тайме мы контролировали ход игры. Это важная победа после международного перерыва. Результат — вот что важнее всего. Некоторые люди, вероятно, ожидали немного большего, но «Кельн» хорошо оборонялся, как и мы», — приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».

В текущем сезоне Кейн забил 18 голов в 12 матчах бундеслиги. Он установил рекорд чемпионата Германии, став первым английским игроком, забившим столько мячей за один сезон.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Кельн
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Рекордный гол Кейна принес «Баварии» победу над «Кельном»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 12 10 2 0 43-9 32
2
 Байер 11 10 1 0 34-10 31
3
 Штутгарт 11 8 0 3 29-14 24
4
 РБ Лейпциг 11 7 2 2 28-10 23
5
 Боруссия Д 11 6 3 2 21-17 21
6
 Хоффенхайм 11 6 1 4 23-20 19
7
 Айнтрахт Ф 11 4 6 1 17-11 18
8
 Фрайбург 11 4 2 5 14-22 14
9
 Боруссия М 11 3 4 4 23-23 13
10
 Аугсбург 11 3 4 4 20-23 13
11
 Вольфсбург 11 4 1 6 15-20 13
12
 Вердер 11 3 2 6 18-22 11
13
 Хайденхайм 11 3 1 7 17-26 10
14
 Бохум 11 1 6 4 11-25 9
15
 Дармштадт 11 2 2 7 14-32 8
16
 Майнц 11 1 4 6 11-24 7
17
 Унион Б 11 2 0 9 11-26 6
18
 Кельн 12 1 3 8 9-24 6
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24.11 22:30
Кельн – Бавария
 0 : 1
25.11 17:30
Боруссия Д – Боруссия М
 - : -
25.11 17:30
Фрайбург – Дармштадт
 - : -
25.11 17:30
Унион Б – Аугсбург
 - : -
25.11 17:30
Вердер – Байер
 - : -
25.11 17:30
Вольфсбург – РБ Лейпциг
 - : -
25.11 20:30
Айнтрахт Ф – Штутгарт
 - : -
26.11 17:30
Хайденхайм – Бохум
 - : -
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Хоффенхайм – Майнц
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Хави Симонс

РБ Лейпциг

 7
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Бавария

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Виктор Бонифас

Байер

 5
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Дармштадт

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Боруссия М

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