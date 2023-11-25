Кейн — о победе «Баварии» над «Кельном»: «Результат важнее всего»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн высказался о победе над «Кельном» (1:0) в матче 12-го тура бундеслиги.

30-летний англичанин забил единственный гол мюнхенцев на 20-й минуте.

«Это была действительно хорошая игра. Мы должны были забить больше голов в первом тайме. Во втором тайме мы контролировали ход игры. Это важная победа после международного перерыва. Результат — вот что важнее всего. Некоторые люди, вероятно, ожидали немного большего, но «Кельн» хорошо оборонялся, как и мы», — приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».

В текущем сезоне Кейн забил 18 голов в 12 матчах бундеслиги. Он установил рекорд чемпионата Германии, став первым английским игроком, забившим столько мячей за один сезон.