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«Боруссия» — «Бавария»: видеотрансляция матча бундеслиги

17:30
Матс Хуммельс и Томас Мюллер. Фото AFP
Матс Хуммельс и Томас Мюллер. Фото AFP
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Во вторник, 26 мая, пройдет матч 28-го тура чемпионата Германии, в дортмундская «Боруссия» на своем поле примет «Баварию». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Следить за матчем «Боруссия» — «Бавария» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Боруссия» — «Бавария»

Боруссия Д — Бавария

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Коэффициент на победу мюнхенского клуба — 1.85, на то, что три очка заберет «Боруссия» — 3.75.

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