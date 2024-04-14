Болельщики «Байера» выбежали на поле после первого в истории чемпионства
Болельщики «Байера» выбежали на поле «Бай-Арены» после разгромной победы команды над «Вердером» (5:0) в 29-м туре немецкой бундеслиги.
Благодаря этой победе «Байер» оторвался от «Баварии» на 16 очков и досрочно стал чемпионом Германии в сезоне-2023/24. Команда Хаби Алонсо прервала 11-летнюю гегемонию «Баварии» в бундеслиге.
После финального свистка болельщики леверкузенцев выбежали на поле, чтобы отпраздновать первое чемпионство в истории команды.
«Байер» выиграл первый трофей с сезона-1992/93.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|29
|25
|4
|0
|74-19
|79
|
2
|Бавария
|29
|20
|3
|6
|82-36
|63
|
3
|Штутгарт
|29
|20
|3
|6
|67-34
|63
|
4
|РБ Лейпциг
|29
|17
|5
|7
|67-33
|56
|
5
|Боруссия Д
|29
|16
|8
|5
|57-34
|56
|
6
|Айнтрахт Ф
|29
|10
|12
|7
|43-39
|42
|
7
|Аугсбург
|29
|10
|9
|10
|47-46
|39
|
8
|Фрайбург
|29
|11
|6
|12
|41-52
|39
|
9
|Хоффенхайм
|29
|10
|6
|13
|49-57
|36
|
10
|Хайденхайм
|29
|8
|10
|11
|42-50
|34
|
11
|Боруссия М
|29
|7
|10
|12
|50-56
|31
|
12
|Вердер
|29
|8
|7
|14
|36-49
|31
|
13
|Унион Б
|29
|8
|5
|16
|25-45
|29
|
14
|Вольфсбург
|29
|7
|7
|15
|34-50
|28
|
15
|Бохум
|29
|5
|12
|12
|34-59
|27
|
16
|Майнц
|29
|5
|11
|13
|30-47
|26
|
17
|Кельн
|29
|4
|10
|15
|23-51
|22
|
18
|Дармштадт
|29
|2
|8
|19
|28-72
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.04
|21:30
|
Аугсбург – Унион Б
|2 : 0
|13.04
|16:30
|
Боруссия М – Боруссия Д
|1 : 2
|13.04
|16:30
|
Бавария – Кельн
|2 : 0
|13.04
|16:30
|
Бохум – Хайденхайм
|1 : 1
|13.04
|16:30
|
Майнц – Хоффенхайм
|4 : 1
|13.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Вольфсбург
|3 : 0
|13.04
|19:30
|
Штутгарт – Айнтрахт Ф
|3 : 0
|14.04
|16:30
|
Дармштадт – Фрайбург
|0 : 1
|14.04
|18:30
|
Байер – Вердер
|5 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|32
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|25
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|22
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|12
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|21
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|26
|1
|1
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