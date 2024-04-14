Болельщики «Байера» выбежали на поле после первого в истории чемпионства

Болельщики «Байера» выбежали на поле «Бай-Арены» после разгромной победы команды над «Вердером» (5:0) в 29-м туре немецкой бундеслиги.

Благодаря этой победе «Байер» оторвался от «Баварии» на 16 очков и досрочно стал чемпионом Германии в сезоне-2023/24. Команда Хаби Алонсо прервала 11-летнюю гегемонию «Баварии» в бундеслиге.

После финального свистка болельщики леверкузенцев выбежали на поле, чтобы отпраздновать первое чемпионство в истории команды.

«Байер» выиграл первый трофей с сезона-1992/93.