Хаби Алонсо — о чемпионстве «Байера»: «Мы хотим большего»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился эмоциями после победы команды в чемпионате Германии.

«Находиться здесь — это нечто особенное. Наконец-то стать чемпионами Германии. Но мы хотим большего, мы хотим выиграть Кубок, выиграть Лигу Европы. Спасибо за вашу невероятную поддержку. Сейчас самое время отпраздновать. Спасибо, чемпионы Германии!» — приводит слова Алонсо Bild.

14 апреля «Байер» разгромил «Вердер» (5:0) в 29-м туре немецкой бундеслиги. Это позволило леверкузенцам оторваться от «Баварии» на 16 очков и досрочно стать чемпионами Германии.

Этот чемпионский титул стал первым за всю историю «Байера». Также команда выиграла первый трофей с сезона-1992/93.