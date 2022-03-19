«Самый неловкий и горький вечер для нас». «Бохум» извинился перед арбитром матча с «Боруссией М», в которого прилетел стакан с трибуны

«Бохум» извинился перед арбитром, в которого прилетел стакан с трибуны

«Бохум» прокомментировал досрочную остановку матча 27-го тура чемпионата Германии против менхенгладбахской «Боруссии».

В середине второго тайма при счете 0:2 в бокового арбитра встречи с трибуны кинули стакан.

«Мы можем лишь официально извиниться перед лайнсменом Кристианом Гиттельманном. Самый неловкий и горький вечер для нас. Крайне глупый ход», — говорится в сообщении «Бохума» в Twitter.

После инцидента игроки «Бохума» подошли к трибунам и попросили болельщиков прекратить бросать на поле посторонние предметы. Судейская бригада и игроки обеих команд вернулись в раздевалки, после чего главный арбитр решил досрочно остановить матч.