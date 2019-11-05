Боатенг дисквалифицирован на два матча. Он не сыграет с «Боруссией»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг получил двухматчевую дисквалификацию, сообщает Kicker. Он был удален в матче чемпионата Германии против «Айнтрахта» (1:5). Таким образом, он пропустит два ближайших матча бундеслиги — против «Боруссии» (Дортмунд) и «Фортуны».

Матч «Бавария» — «Боруссия» состоится 9 ноября и начнется в 20.30 по московскому времени. 31-летний Джером Боатенг в текущем сезоне провел 10 матчей во всех турнирах. Ранее с поста главного тренера «Баварии» был уволен Нико Ковач.

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