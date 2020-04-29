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Bild: руководство «Боруссии Д» обещало Санчо отпустить его, если клуб получит достойное предложение

12:54
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Руководство «Боруссии Д» обещало полузащитнику Джейдону Санчо отпустить его из команды, если получит хорошее предложение, сообщает Bild.

По информации источника, в 2018 году англичанин продлил контракт с дортмундским клубом, оставив пустым пункт об отступных. Тем не менее, клуб достиг договоренности с футболистом о том, что в случае, если руководству поступит предложение, соответствующее цене Санчо на данный момент, то игрок сможет покинуть команду. Ранее сообщалось, что к хавбеку активно проявляют интерес «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

На счету 20-летнего Санчо 17 голов и 19 результативных передач в 35 матчах за «Боруссию» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 117 миллионов евро.

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