Bild: руководство «Боруссии Д» обещало Санчо отпустить его, если клуб получит достойное предложение
Руководство «Боруссии Д» обещало полузащитнику Джейдону Санчо отпустить его из команды, если получит хорошее предложение, сообщает Bild.
По информации источника, в 2018 году англичанин продлил контракт с дортмундским клубом, оставив пустым пункт об отступных. Тем не менее, клуб достиг договоренности с футболистом о том, что в случае, если руководству поступит предложение, соответствующее цене Санчо на данный момент, то игрок сможет покинуть команду. Ранее сообщалось, что к хавбеку активно проявляют интерес «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
На счету 20-летнего Санчо 17 голов и 19 результативных передач в 35 матчах за «Боруссию» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 117 миллионов евро.